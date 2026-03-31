2026年3月31日、中国北京の長富宮飯店（ホテルニューオータニ長富宮）に隣接するオフィスビル内にある「北京日本倶楽部図書室」が閉室した。唯一の正職員である任正平（レン・ジョンピン）氏（65）は体調不良のため、最後の勤務日に姿を見せることはなかった。この場所は、かつて北京で生活した、あるいは現在も暮らす多くの日本人にとって、かけがえのない記憶が詰まった空間だ。図書室の始まりは1990年にさかのぼる。当時、中国