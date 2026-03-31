「親友に会えなさすぎて焦れた犬が『匂いで親友の家特定して玄関前で待ち続ける』……という荒技を編み出して、ついに今日報われたんだけど人間は非常に気まずい。気まずすぎる」【写真】感動の再会を果たした犬と犬…抱き合ってます投稿されたのは、熱い抱擁を交わす2匹の犬さんたちのツーショットです。左に写っているビションフリーゼの「パポ」くんは、ミニチュアシュナウザーの親友と久々の再会を果たし、喜んでいる様子が伝