ドイツのメルツ首相は現地時間3月30日、米国とイスラエルの対イラン戦争が地域的な大規模な衝突に発展すれば、ドイツと欧州は新型コロナウイルスの流行期やウクライナ危機がエスカレートした当初に匹敵する圧力に直面する可能性があるとの考えを示しました。メルツ首相は同日、ベルリンを訪れたシリア暫定政府のアハマド・シャラア大統領と共同で記者会見し、この戦争は「私たち全員に影響を与えており、日常生活に浸透している」