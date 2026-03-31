アメリカ遠征中のベルギー代表が、空港で異例の事態に遭遇した。アトランタの空港で、選手たちが飛行機に乗り込む直前の滑走路上で、一人ずつセキュリティチェックを受けるという珍しい経験をした。フランスメディア『RMC SPORT』が報じている。リュディ・ガルシア監督が率いるチームは、現地３月28日にアメリカと対戦し、５−２で勝利。そして月曜日にシカゴへ移動するため、アトランタの空港を訪れた。しかし、選手たちが