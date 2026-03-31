元NMB48の白間美瑠が、3月31日発売の『週刊SPA!』（4月7・14日合併号）に登場し、進化した魅力を披露している。【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々2010年にNMB48の1期生としてデビューし、21年にグループを卒業した白間。現在はバラエティ番組や各種メディアで活動の幅を広げており、24年にはABEMAの番組『私たち結婚しました 5』にも出演するなど、多方面で存在感を示している。今回