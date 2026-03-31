「タスポ」のカード（全国たばこ販売協同組合連合会提供）ICカードを使ったたばこ自動販売機の成人識別システム「taspo（タスポ）」のサービスが31日、終了する。採用しているNTTドコモの通信方式FOMA（フォーマ）の終了に伴う措置。未成年者の喫煙防止に一定の効果があったとされる一方、コンビニなどでの対面販売が主流になったことも影響し、約18年で姿を消すことになった。タスポはカードを自販機の読み取り装置にかざすと