■「広く雨 西日本では大雨も このあと関東も雨風ピークか」31日(火)は沖縄・九州から東北の広い範囲で雨が降り、西日本では大雨となった所もありました。明け方〜朝にかけては、徳島県の美波町日和佐で1時間に79.0ミリ（3月として1位）、徳島県の海陽で1時間に62.0ミリ（3月として1位）、宮崎県の日南市油津と高知県の室戸市佐喜浜で1時間に59.0ミリの非常に激しい雨を観測しました。※非常に激しい雨とは、イメージとして“滝の