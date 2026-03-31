東京証券取引所31日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。中東地域の混乱が長期化するとの懸念から、米原油先物価格が上昇し、景気減速を警戒した売り注文が優勢になった。終値は前日比822円13銭安の5万1063円72銭。東証株価指数（TOPIX）は44.48ポイント安の3497.86。出来高は約26億4160万株だった。