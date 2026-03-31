岐阜県にある東京大学の研究施設「ハイパーカミオカンデ」で配管が破裂し、作業員5人が病院に搬送されました。【映像】「ハイパーカミオカンデ」内部の様子（実際の映像）消防によりますと、午前10時半ごろ飛騨市神岡町の「ハイパーカミオカンデ」の関係者から「配管が破裂し、作業員が負傷した」と通報がありました。警察によりますと、作業していた5人が救急搬送され、うち一人が重傷ですがいずれも命に別状はないというこ