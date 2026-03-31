女優のMEGUMI（44）が30日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。プロデュース業をはじめたきっかけを語った。プロデュース業をはじめたきっかけを聞かれると「最初はコロナの時に、我々受け身じゃないですか。オファーがないと稼働できないっていうのがめちゃくちゃ苦しくて…どうしようと思って。待つのが仕事って言われ過ぎている世代なので我々って。もともとフリーペーパーとか10年ぐらい作っ