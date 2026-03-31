フィギュアスケート女子で、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３月３１日、世界選手権（チェコ・プラハ）から羽田空港着の航空便で帰国し、取材に応じた。２７日の初出場だった世界選手権は、ショートプログラム（ＳＰ）で８位から逆転を狙ったフリーでは武器の大技、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を失敗するなどミスが出て９位とほろ苦いデビューとなった。それでも「本当に長いシ