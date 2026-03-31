フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）で２大会連続表彰台となる銀メダルを獲得した千葉百音（木下グループ）らが３１日、関西国際空港着の航空便で帰国した。初出場した２月のミラノ・コルティナ五輪では４位であと一歩、表彰台に届かなかったが「五輪から１か月、しっかり練習を積んだ。不安な部分も多かったんですけど、こうして最後、結果としてつなげられて良かったです」と笑顔で話した。フリーは「ロミオと