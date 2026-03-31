元日本代表の稲本潤一さんと李忠成さんは３１日、都内で「エミレーツＦＡカップ」のオフィシャルトロフィーツアーイベント「エミレーツＦＡカップとＪＦＡ天皇杯特別トークセッション」に出演した。ともに現役時代はイングランドでプレー経験のある２人。１日未明にロンドン・ウェンブリースタジアムで行われる森保ジャパン対イングランド代表との試合に稲本さんは「どれだけ日本ができるか。スコットランド戦は良い試合してい