◆パ・リーグ西武―オリックス（３１日・ベルーナドーム）オリックス・宮城大弥投手（２４）が３１日、西武戦が行われるベルーナドームでの試合前練習に姿を見せた。２７日の楽天戦（京セラドーム大阪）で３年連続３度目の開幕投手を務め、ともに自己ワーストタイの１回２／３を８失点で降板。間隔を空けることなく、中５日で４月２日のカード３戦目に先発する予定だ。ＷＢＣから帰国し、まだ２試合に登板しただけ。３１球、