米メディア「ＳＢネーション」は３０日（日本時間３１日）、敵地フィリーズ戦で５回２失点の好投。１３―２で２０７２日ぶりメジャー勝利を挙げたナショナルズのフォスター・グリフィン投手（３０）を取り上げた。「ナショナルズの先発投手グリフィンは、東京の読売ジャイアンツでの長年のキャリアを終え、アメリカに戻ってきた。グリフィンは、ニューオーリンズ出身で日本に移住し、『怪談』を著したラフカディオ・ハーンの足跡