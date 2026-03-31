今年もみそづくりの季節がやってきた。私は1月に買った車で東京から益子へ帰る。帰宅して玄関のドアを開けると、母がテレビのラジオ体操をしながら「お帰りー！混んでた？」と迎えてくれた。ひと息ついて母の作ったサンドイッチ、おはぎ、漬けもの、というチグハグな組み合わせの昼ごはんを食べて、いよいよみそづくりスタート！煮込まれた大豆！味噌仕込みの道具台所で仕込み中の母父・母との３人でのみそづくり昨年同様、父と