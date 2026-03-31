「総務省統計局」を名乗る巧妙な詐欺メール--あなたのもとにも届いていませんか？ MBCラジオ「たんぽぽ倶楽部」のパーソナリティー・宮原恵津子さんのもとに届いた1通のメール。送り主の欄には「総務省統計局」、件名には「確認対象 生活費増加に伴う支援検討について」と記されていました。 年度末の慌ただしい時期に届いたそのメール。日本語も自然で、記載された住所や電話番号まで実在の総務