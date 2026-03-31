京都を拠点とする女性アイドルグループ「June bride（ハートマーク）〜6月の花嫁〜」（ジュンブラ）のメンバー・清宮羽花さんが2026年3月30日、約2週間前からプロデューサーと連絡が取れない状況になったとXで報告し、驚きが広がっている。「プロデューサーが約2週間前に緊急搬送されて以降...」ジュンブラは花嫁＆ウェディングをコンセプトとし、25年6月にデビューした「ご当地アイドル」だ。各所でライブを開催しているほか、京