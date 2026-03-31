【ユーロ圏】 フランス消費支出（2月）15:45 予想-0.2%前回0.5%（前月比) フランス消費者物価指数（速報）（3月）15:45 予想0.7%前回0.6%（前月比) 予想1.6%前回0.9%（前年比) フランス生産者物価指数（2月）15:45 予想N/A前回0.5%（前月比) 予想N/A前回-2.3%（前年比) ドイツ雇用統計（3月）16:55 予想6.3%前回6.3%（失業率) 予想0.3万人前回0.1万人（失業者