オセアニア通貨、一時のドル安に反発も上値重い＝オセアニア為替概況 豪ドルは対米ドルで朝方、米ドル高が優勢。30日NY市場で付けた直近安値0.6833ドルに迫る0.6834ドルを付けた。トランプ米大統領が「ホルムズ海峡が封鎖されたままでも、イランに対する軍事作戦を終了させる用意がある」と戦争終結を示唆したことがドル売りにつながり、一転して0.6875ドルまで反発。昨日東京午後の高値に並んだ。 同水準は先週からの下