テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド再開、１．３２００をめぐる攻防に 1.3594一目均衡表・雲（上限） 1.3590一目均衡表・雲（下限） 1.3495ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3454エンベロープ1%上限（10日間） 1.3428200日移動平均 1.3419100日移動平均 1.3367一目均衡表・基準線 1.334421日移動平均 1.332110日移動平均 1.3319一目均衡表・転換線 1.3197現値