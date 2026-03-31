３０日、採火式で聖火のトーチを掲げる式典関係者。（三亜＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社三亜3月31日】中国海南省三亜市で30日、4月下旬に開催される「第6回アジアビーチゲームズ」の聖火採火式が行われた。３０日、採火式で聖火のトーチを掲げる式典関係者。（三亜＝新華社記者／蒲暁旭）３０日、採火式で聖火を採火する式典関係者。（三亜＝新華社記者／蒲暁旭）３０日、採火式で聖火のトーチを掲げる式典関係者。（三亜＝新