神戸のミヒャエル・スキッベ監督が、G大阪から期限付き移籍で加入したMF満田誠への期待を口にした。「中盤の色々なポジションでプレーができる。底（アンカー）も左右もできるし、短い契約期間だけど、こういう選手が来てくれたのは嬉しい」。広島時代に指導した愛弟子の早期フィットを望んだ。今年から完全移籍に移行したもののイェンス・ヴィッシング監督の下で出場機会に恵まれなかった満田は、25年2月に広島からG大阪へ期