２５日、閆家崗農場で行われた小麦の種まき。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン3月31日】中国黒竜江省の一部の開墾地区で、小麦の種まきが進められている。同省ハルビン市にある農業企業、北大荒農墾集団傘下の閆家崗（えんかこう）農場では黒土の上を農機が行き来し、正確に作業しており、403ムー（約27ヘクタール）の種まきが間もなく完了する。２５日、閆家崗農場で行われた小麦の種まき。（