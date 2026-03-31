◇第98回選抜高校野球大会大阪桐蔭7―3智弁学園（2026年3月31日甲子園）智弁学園、智辯和歌山を率いて甲子園歴代2位の68勝を誇る名将・高嶋仁氏（79）が「センバツLIVE！」で決勝戦の解説を行った。大阪桐蔭の4年ぶり5度目の優勝でセンバツは幕を下ろした。今春の大阪桐蔭に関して、高嶋氏は「（大会の）前半は今までの大阪桐蔭と違って“アレ？”というところがあった」と、攻守に荒さが目立ったと指摘した。だが、