福岡出身のタレント・山下七子（24）が31日までに自身のインスタグラムを更新。ふわふわスカートの春コーデ衣装ショットを投稿した。山下は九州朝日放送（KBC）「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「ふわふわスカート」と白ブラウストップスに黒ふわふわスカートを合わせた春コーデ衣装ショットを投稿した。「最近はサイドヘアが好きです」