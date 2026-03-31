弁護士の菊地幸夫氏が31日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で、静岡県伊東市の田久保真紀前市長（56）が在宅起訴された事件について見解を語った。田久保被告は市議会議長らに示し、市議会の調査特別委員会（百条委員会）で虚偽証言したなどとして、静岡地検は30日、在宅起訴を決定。同被告が市長当選後、東洋大法学部の卒業証書を偽造したと認