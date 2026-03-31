28日に「左手首関節炎」と球団から発表された阪神・立石正広内野手は、ファーム・リーグ、中日戦を戦う2軍本隊には合流せず、SGL尼崎の室内練習場での残留練習に参加した。立石は全体アップに参加した後にキャッチボールを敢行。この時、捕球をスタッフに任せ、スローイングのみを行った。ティー打撃は右手のみで約15分間。フリー打撃、内野ノックには参加しなかった。