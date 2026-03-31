タレントの渡辺満里奈（55）が、30日までに自身のブログを更新。夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）との“ペアルック”ショットを公開した。【写真】「かわいい」「仲良しご夫婦」名倉潤＆渡辺満里奈の“偶然のペアルック”2ショットこれまでも度々、夫婦でのリンクコーデやペアルック姿が話題になっていた渡辺。この日は「そしてまたしても夫とペアルックになってしまいました」と報告し、おそろいのデザインと思