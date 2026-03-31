◇第98回選抜高等学校野球大会 決勝(31日、甲子園球場)選抜高等学校野球大会は決勝が行われ、智弁学園は大阪桐蔭と対戦し、3-7で敗れました。智弁学園は1回戦の花巻東戦、杉本真滉投手(3年)が9回129球無失点の投球をみせ4-0で完封勝利。さらに2回戦は神村学園に2-1で逆転勝ちとすると、準々決勝の花咲徳栄戦は最大8点のビハインドをはね返してまたも逆転勝利。準決勝は中京大中京と対戦し、同点の8回に決勝点を挙げて決勝進出を果