◇MLB マリナーズ2-1ヤンキース(日本時間31日、T-モバイル・パーク)昨季両リーグ最多の60本塁打を記録したマリナーズのカル・ローリー選手が値千金のタイムリーヒットでサヨナラ勝利を飾りました。WBCではスター集団の一員として出場したローリー選手でしたが、3試合に出場して9打席ノーヒット、5三振と活躍することが出来ませんでした。そして開幕を迎えた後も、8打席連続三振と不調が続いていましたが、9打席目でヒットを記録す