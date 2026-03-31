ホリプロ所属のフリーアナウンサー・半澤実穂（34）が31日、自身のインスタグラムを更新。妊娠、休業を発表した。「この度、新しい命を授かりました」と書き出した半澤。「出産・育児に伴い、しばらくお休みをいただきます。初めての妊娠・出産で不安もありますが、新しい家族を迎える喜びを噛み締めながら日々過ごしています。仕事の関係者の皆さまには、ご配慮をいただき希望する時期まで働かせていただきました。 ありがと