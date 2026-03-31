テレビ朝日は３１日、東京・六本木の同局で定例会見を開いた。他局でアナウンサーの退職が増える中、テレビ朝日でアナウンサーの離職が少ない要因について、西新社長は「他局のアナウンサーの方々に関してのコメントは控えたい」とした上で「当社には何事にも挑戦すること、それから敬意の文化、その２つが企業風土としてある」と要因を挙げた。「アナウンサー１人１人が、いろんな番組とかにチャレンジできるという環境や、