フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（23）が31日、自身のXを更新。「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」と報告した。「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました。これまで競技生活を温かく支えていただき、本当にありがとうございました。ケガで思うように練習や試合に臨めない時期もあり