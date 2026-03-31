自転車運転者へ注意を促す看板＝3月26日、東京都内16歳以上の自転車の交通違反に、警察が反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度が1日、始まる。対象となる違反は113種類。歩道通行などは口頭や書面での指導・警告が原則で、従わない場合は反則金を科す。走行中にスマートフォンを使用する「ながら運転」などは、事故につながりやすいため、指導・警告を経ずに直ちに青切符で摘発する方針。近年は自転車の利用拡大