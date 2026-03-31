オーストラリア政府が子どものSNS利用を禁止する法律に違反した疑いがあるとして、インスタグラムなど5つのSNSを運営する企業を調査すると発表した。オーストラリアでは去年12月、SNSによるいじめや性犯罪などを背景に、16歳未満の子どものSNS利用を禁止する法律が国レベルで初めて施行された。対象となるSNSを運営する企業は、子どもがSNSに接続できなくする義務を負うが、オーストラリア政府は31日、インスタグラム、フェイスブ