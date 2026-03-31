女優の萩尾みどり（72）が31日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。女優・岸惠子（93）とのエピソードを語った。1974年、千葉大理学部在学中の20歳の時に、TBS系ポーラテレビ小説「わたしは菀（あき）」で女優デビューした萩尾。数年後、初めて映画のオファーをもらい「しかも市川崑さんが監督。素晴らしい、やってみたい」と快諾した。撮影初日、「朝の7時入り」と伝えられていた萩尾が