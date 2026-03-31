ＴＢＳ日曜劇場「リブート」が２９日、最終回を迎えた。夏海・一香（戸田恵梨香）を連行する早瀬・儀堂（鈴木亮平）の部下で、刑事の足立（蒔田彩珠）は、妹に会わせるため、病院に寄るよう運転手にウソをつく。すると、運転手は「そんなウソ、つかなくてもその病院に寄る予定です」と冷静に答える。足立が「あなたは…？」と正体をたずねると、「私の上官からの命令です」。夏海・一香は涙で唇を震わせた…。車を運転していた