BS−TBS「町中華で飲ろうぜ」にレギュラー出演していた、女優でモデルの清田みくり（23）が31日、インスタグラムを更新。芸能活動終了を報告した。3月末日を迎え「改めまして3月末で芸能活動を終了させていただくことになりました」と報告し、ファンや関係者らに感謝。「私は、決してコミュニケーションが得意な方ではなかったので、かなしいかな、お世話になった方々のことで、知ることができなかった部分もきっと沢山あります」