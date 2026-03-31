県は、2024年の元日に発生した能登半島地震にともない設置した「地震災害対策本部」を31日午後1時で解散したと発表しました。県内では市町村の災害対策本部が解散し、災害救助法に関連した応急対応などが進められていて、災害応急対策について県の災害対策本部の役割が完了したためとしています。地震発生以来、2年3か月ぶりの解散となりました。県の災害対策本部が2年以上設置されたのは、平成以降で「平成23年7月新潟・福島豪雨