あす4月1日から新年度が始まるなか、同日の早朝を中心に国際Aマッチの注目カードが並んでいる。ヨーロッパではサマータイムが始まったことで時差が1時間縮まり、日本人にとっては現地のナイトマッチがさらに過酷な時間帯での試合開催になった。SNS上では新社会人とみられるサッカーファンから「究極のジレンマ」といった投稿が相次いだ。最大の注目カードは日本代表対イングランド代表。ウェンブリー・スタジアムで行われる16