NBAは、日本初開催となるバスケットボールファンイベント「NBA House Japan」を、2026年のプレーオフに合わせて4月25日および26日の2日間、シティサーキット東京ベイにて実施することを発表した。 「NBA House」は、これまで世界各国で開催されており、あらゆる年齢層のファンが楽しめるバスケットボールおよびポップカルチャー体験を提供。⽇本では、ブラジル、カナダ、中国、フランス