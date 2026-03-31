3月31日、株式会社ジェリービーンズグループは、グループ会社である株式会社361 Sports Japanが、B1所属のファイティングイーグルス名古屋と2025－26シーズンのオフィシャルスポンサー契約を締結したことを発表した。 同社にとって今回のスポンサー契約は、スポーツ事業の強化およびブランド価値向上を目的としたもの。国内トップリーグであるB1を通じ