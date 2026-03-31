３１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円６１銭前後と前日午後５時時点に比べ１６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円９９銭前後と同７１銭程度のユーロ安・円高で推移している。 米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版がこの日、トランプ米大統領がホルムズ海峡を閉鎖したままでも戦争を終結させる用意があると側近に述べた、と報