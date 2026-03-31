ジェネレーションパスは後場終盤に急伸している。きょう午後３時ごろ、東京都から第三種医療機器製造販売業許可を取得したと発表した。これまで中国子会社の青島新綻紡貿易が一般医療機器のリカバリーウェアを製造し、日本国内の販売では外部事業者を活用していたが、今回の認可取得により、製造から国内販売、アフターフォローまでを一貫して行えるようになる。サプライチェーンの効率化と自社に