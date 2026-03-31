KLab株式会社が展開するVTuber事務所「ゆめかいろプロダクション」所属のAI VTuber『ゆめみなな』が、VTuber「犯罪学教室のかなえ先生」とのコラボ配信を4月7日に実施することが発表された。 【画像あり】ゆめみなな立ち絵・コラボ配信サムネイル 配信は『ゆめみなな』のYouTubeチャンネルにて行われる。今回の配信では、事前に公募した質問やお悩みに二人が回答する内容となっている。質問は匿名質問サービス「マシュ