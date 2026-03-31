スコットランド代表はホームの国際親善試合で10年間未勝利となっている。MFジョン・マッギンはコートジボワール戦を前に「各主要大会に出られるなら10年間親善試合に負けても構わない」と述べ、親善試合では勝敗が最優先ではないことを語った。『スカイ・スポーツ』が伝えている。7大会ぶりのワールドカップ出場権獲得を果たしたスコットランドだが、予選終了後初の親善試合となった28日の日本戦は0-1で敗戦。試合後にはサポー