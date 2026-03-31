E&Iクリエイション株式会社は、同社が運営する2ndfocusの取扱ブランド商品を対象としたセールを実施中だ。Amazon.co.jpで開催中の「新生活セール Final」（先行セール含む）に参加し、割引価格で販売している。 期間中は、AstrHoriやSG-imageなどの交換レンズなどが10～15%OFFの対象となる。 開催期間 先行セール：2026年3月31日（火）0時00分～4月2日（木）23時59分