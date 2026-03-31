とり肉＆じゃがいもで、ごはんがモリモリ進むおかず【バリエ14品】どんな料理にも使えるじゃがいものおかず毎日の献立に迷ったら、じゃがいもをしっかりとした味付けで食べる炒めものや煮ものにするのはいかがですか？今回はマスタードで味にアクセントをつけた「しょうゆ炒め」と「みそ煮」をご紹介。「みそ煮」は、はちみつ入りで、てりてり＆味しみ。フライパンに煮汁を入れて汁気が少なくなるまで炒め煮にすれば、短時間でほっ