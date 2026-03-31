シナネンホールディングス [東証Ｐ] が3月31日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の49億円→50億円(前期は44.8億円)に2.0％上方修正し、増益率が9.3％増→11.5％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の38.5億円→39.5億円(前年同期は41.3億円)に2.6％増額し、減益率が6.7％減→4.